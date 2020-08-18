ليبيا الان

تنفيذاً للاتفاقية.. تركيا تكشف خطواتها العسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا تشارك مواردها العسكرية مع حكومة الوفاق وتوفر تدريبات عسكرية لقواتها تنفيذاً للاتفاقية الموقعة ما بين الطرفين في نوفمبر العام الماضي.

وتعقيباً على أهداف زيارته الأخيرة إلى طرابلس، أشار أكار إلى أن تركيا وبتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل الوقوف مع الشعب الليبي الذي تتشارك معه تاريخاً عمره 500 عام، حسب وصفه.

وحول النشاطات التركية الأخيرة شرق البحر الأبيض المتوسط، قال الوزير التركي إنهم يواصلون تنفيذ أنشطتهم الاستكشافية في المنطقة وإنهم يسيرون بنهج منفتح وشفاف ويحترم حقوق الجيران، داعياً كافة الأطراف المعنية بأزمة المتوسط إلى الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع.

وأشار خلوصي أكار إلى أن الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين اليونان ومصر تتعارض مع مصالح شعبي البلدين، معربا عن أمله في أن يستخدم الجميع الفطرة السليمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يااكار ياحمار لماذا لا تذكر التاريخ المشترك مع مصر منذ اقل من مائتى عام استطاع الجيش المصرى بقيادة ابراهيم باشا ان يهزم الجيش العثمانى وياسر اكار زمان قائد الجيش العثمانى رشيد باشا ومعه ستة الاف من الضباط والجنود ولولا تدخل اوربا لسيطر الجيش المصرى على عاصمة الخلافة ومات السلطان حزنا بسبب الهزيمة وتولى ابنه وهو شاب صغير السلطنة وهزم جيش الدولة العثمانية للمرة الثانية وخسر خسائر ضخمة وتدخل الانجليز لحماية الدولة العثمانية من السقوط وانضم الاسطول التركى للجيش المصرى فهل يفعلها ثانية الاسطول التركى بعد قمع اردوغان للجيش التركى وتعريته فى الشارع وفرار البعض الى اليونان

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  • اي. فطرة. ياخلوصي. الكلب.. انت. ماتفعل. هنا.في.ارضنا.ليبيا.وحكومة.اللاوفاق.الواطي.ليس.لها.شرعية.ولاسند.لوجودها.اصلا.طز.فيك.وفيها.ياحقير.ومصر.واليونان.لن.ترضي.بوجودك.يانكرة.تفووووو.علي.شكلك

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  • 500 عام من الجهل والتخلف ودفع الميري وربط الليبين ووضعهم في شباك في الشمس والاعدام بالخازوق والجوع والقمل والتخلف ان كان هذا هو تاريخكم فلعنة الله عليكم وعليه

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