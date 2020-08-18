تنفيذاً للاتفاقية.. تركيا تكشف خطواتها العسكرية في ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا تشارك مواردها العسكرية مع حكومة الوفاق وتوفر تدريبات عسكرية لقواتها تنفيذاً للاتفاقية الموقعة ما بين الطرفين في نوفمبر العام الماضي.

وتعقيباً على أهداف زيارته الأخيرة إلى طرابلس، أشار أكار إلى أن تركيا وبتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل الوقوف مع الشعب الليبي الذي تتشارك معه تاريخاً عمره 500 عام، حسب وصفه.

وحول النشاطات التركية الأخيرة شرق البحر الأبيض المتوسط، قال الوزير التركي إنهم يواصلون تنفيذ أنشطتهم الاستكشافية في المنطقة وإنهم يسيرون بنهج منفتح وشفاف ويحترم حقوق الجيران، داعياً كافة الأطراف المعنية بأزمة المتوسط إلى الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع.

وأشار خلوصي أكار إلى أن الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين اليونان ومصر تتعارض مع مصالح شعبي البلدين، معربا عن أمله في أن يستخدم الجميع الفطرة السليمة.

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