الرئاسة التركية: ندعم فكرة نزع السلاح من مدينتي سرت الجفرة

أكدت الرئاسة التركية، أن “أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، وأنها لا تفضل الحل العسكري في أية بقعة من ذلك البلد” مشيرا لتأييد بلاده لفكرة نزع السلاح من مدينتي سرت الجفرة.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن “بلاده لا تريد الدخول في مواجهة مع أية دولة على الأراضي الليبية”، معربا عن “اعتقاده بإمكانية مصر بلعب دور بناء في ليبيا”، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأعرب قالن، عن تأييد بلاده لفكرة نزع السلاح من مدينتي سرت والجفرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لإنهاء الاشتباكات، وقال: “إذا صادقت الحكومة الليبية الشرعية على نزع السلاح من سرت والجفرة بشروط يمكن قبولها، فإننا ندعمها، لكن يجب أن تكون هذه الخطوة عادلة وشفافة، فهاتان المدينتان يمكن أن تكونا نافذة الحل السياسي”.

وأضاف قالن، أن “تركيا وقطر وبعض البلدان الأخرى تتواجد حاليا في ليبيا، بهدف دعم مبادرة الحل السياسي” حسب تعبيره.

وأكد أن بلاده تعارض أي خطة رسمية أو غير رسمية، لتقسيم ليبيا، وأن أنقرة صرحت مرارا عدم رغبتها في استمرار الفعاليات العسكرية في ليبيا.