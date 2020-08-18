«النهر الصناعي»: عودة المياه تدريجيًا لمدينة طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي، عن بدء عودة المياه تدريجياً، اليوم الثلاثاء، لشبكة مياه مدينة طرابلس وعدد من المناطق المجاورة لها، مؤكدًا في إيجاز صحفي، أنه سوف تستمر الزيادة التدريجية لمعدلات تدفق المياه.

وكان جهاز النهر الصناعي قد أعلن من فترة بدء صيانة تسريب الخط المُغذي لمدينة طرابلس بمحطة طريق المطار بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، وذلك في أعقاب قيام مجهولين بالاعتداء على أحد آبار الحقل الغربي، في 10 أغسطس الجاري، وهو ما أدى إلى خروجه من الخدمة نهائياً بسبب حجم الاعتداء والتخريب الذي طاله.

وأكد جهاز النهر، في بيان له عبر صفحته بفيسبوك، أن الاعتداءات على حقول الآبار لا تزال مستمرة، حيث أبلغ فريق المراقبة بالحقول اليوم الأحد قيام مجهولين بالاعتداء على البئر (219) بالحقل الغربي.

وأضاف، أن الاعتداء على البئر نتج عنه خروجه عن الخدمة نهائياً بسبب حجم الاعتداء والتخريب الذي طاله.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء يضاف إلى قائمة الاعتداءات التي وصل العدد الإجمالي بها إلى (149) بئرا، وذلك رغم المطالبات المستمرة للجهات المعنية بالدولة بضرورة توفير الحماية للحقول.

وعبر الجهاز عن أسفه لعدم استجابة الجهات المعنية للمطالبة بحماية الآبار، وعدم اتخاذ أي إجراءات فعلية على الأرض تحد من هذه الاعتداءات.

وشدد على أن تكرار استمرار هذه الاعتداءات ستعرقل جهود الاستمرار بعمليات التشغيل وتدفق المياه لمناطق الاستهلاك، مشيرا إلى أن ملف الاعتداءات، يعد الأكثر خطورة على الأمن المائي الوطني، لهذا بات ضرورة وطنية استراتيجية ملحة لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل لأي إجراءات من شأنها وقف هذا العبث بالمشروع.