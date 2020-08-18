السوق الموازية: ارتفاع كبير للدولار أمام الدينار

واصلت العملات الدولية الأكثر تداولا صعودها أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، إذ سجلت العملة الأميركية زيادة بواقع 28 قرشا مقارنة بالسعر المسجل أمس الإثنين.

وبيع الدولار الأميركي بـ 6.68 دينار، مقابل 6.40 دينار أمس، واليورو بـ7.75 دينار، مقابل 7.45 دينار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 8.50 دينار مقابل 8.20 دينار.

كذلك صعدت العملتان التركية والتونسية، إذ بيعت الليرة التركية بـ 0.89 دينار، مقابل 0.87 دينار، والدينار التونسي بـ2.40 دينار، مقابل 2.32 دينار.

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