الاستشارية الطبية بطبرق تطالب بتوفير أسرة لمصابي كورونا

أخبار ليبيا24

طالبت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم الثلاثاء، المجلس التسييري للبلدية بضرورة توفير أسرة للحجر الصحي، مشيرة إلى أن عدد الأسرة المتاحة أقل من عدد الحالات المصابة بكورونا.

وأوضح، فرج الجالي، رئيس اللجنة الاستشارية طبرق، أن العدد الحالي للأسرة الموجودة بالحجر الصحي لا يتعدى 60 سريرًا، فيما تعدت حالات الإصابة في طبرق الـ 100 حالة.

وأكد الجالي، أن هناك نقص في أجهزة التنفس، مشيرًا إلى أن العدد المتوفر حاليا بلغ 18 جهازًا.

وقال الجالي، إن حالات الإصابة بكرورنا في زيادة سريعة وتوفير الأسرة وأجهزة التنفس مطلوب بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية تعمل بقصارى جهدها لتقديم المساعدة للمرضى المصابين.

وتشهد طبرق زيادة سريعة في عدد الإصابات، التي تجاوز عددها أكثر من 100 إصابة في وقت قياسي، كما أنها سجلت حالات شفاء تجاوزت 40 حالة، بينما حالات الوفاة تجاوز 10 حالات.

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