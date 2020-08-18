تسجيل حالتي وفاة بـ«كورونا» في شحات

قال مصدر طبي في بلدية شحات، إن حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد توفيتا صباح اليوم الثلاثاء في مستشفى العزل المنصورة شمال البلدية.

وأوضح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الحالة الأولى لامرأة في الستين من عمرها، بينما الثانية لرجل مسن يبلغ من العمر 85 عاما.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مستشفى قورينا التعليمي استقبل حالة وفاة يوم أمس الإثنين، لإمراة في السبعين، كانت تعاني من أعراض تنفسية، مشيرا إلى أن اختبار الفيروس بعد وفاتها تبين أنها مصابة.

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وأشار المصدر أنه جرى سحب أكثر من 80 عينة للمخالطين للحالة من الطاقم الطبي بالمستشفى في أقسام الجراحة والعظام والعناية والأشعة والمختبرات، ووحدة الكلى وعدد من المرضى النزلاء، مع تسجيل 7 حالات اشتباه يجري التأكد من إصابتها من فرق الرصد.

وسجل بمستشفى العزل المنصورة شمال شحات حتى الآن نحو 12 حالة إيجابية الفيروس وتماثل مصاب واحد للشفاء، بينما توفي نحو 4 أشخاص.

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