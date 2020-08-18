«جبل قمامة» على شاطئ تاجوراء.. والبلدية تخلي مسؤوليتها وتتهم شركة الخدمات

أعلنت بلدية تاجوراء أنها غير مسؤولة عن تراكم القمامة على شاطئ البلدية، واصفة شكل القمامة المتراكمة على الشاطئ بـ «غير المقبول».

وأكدت البلدية، في إيجاز صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها “تلقت بلاغا من أحد المواطنين للعمل على تنظيف الشاطئ”، مشيرة إلى أن “شركة الخدمات العامة هي المسؤولة عن النظافة، ولا تتبع البلدية إداريًا أو ماليًا”.

وأشارت البلدية إلى أنها تواصلت مع الشركة، وأبلغتها بضرورة العمل على إزالة “جبل القمامة” إلى خارج المنطقة، في أحد المكبات الرئيسية، لافتة إلى أن، “دورها هو إبلاغ جهات الاختصاص لأنه لم يتم تسليمها اختصاص النظافة حتى الآن، رغم كثرة المطالبات”.