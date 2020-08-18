خبير روسيّ: إنشاء قاعدة بحريّة تركية في ليبيا يتعارض مع الموقف الروسيّ

ليبيا – أكّد الرئيس السابق للإدارة الرئيسة للتعاون العسكريّ الدوليّ في وزارة الدفاع الروسيّة العقيد ليونيد إيفاشوف أنّ إنشاء قاعدة بحريّة تركية في ليبيا يتعارض مع الموقف الروسيّ وقد يكون نذير خلافات بين موسكو وأنقرة حول قضايا جيوسياسيّة أخرى.

إيفاشوف وفي تصريحات خاصّة لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة اليوم الثلاثاء قال:”تتراكم التناقضات بين روسيا التي تدعم الجيش الوطنيّ الليبيّ وتركيا التي تقف إلى جانب حكومة الوفاق”.

ورأى الرئيس السابق للإدارة الرئيسيّة أنّ أنقرة اتبعت مؤخرًا سياسة خارجيّة عدوانيّة بشكل متزايد.

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