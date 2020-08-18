بحضور المري.. المشري يبحث مع وزيري دفاع قطر وتركيا مستجدّات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاريّ خالد المشري القياديُّ في حزب العدالة والبناء الذراع السياسيّ للإخوان المسلمين أمس الإثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان التركي يشار غولر.

الإجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس آخر مستجدّات الأوضاع السياسيّة والعسكريّة في ليبيا والعلاقات الثنائيّة بين البلدين.

وحضر اللقاء النائب الأوّل محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري والمقرّر سعيد كله ووكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، بالإضافة للسفير القطري لدى ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني والسفير التركي سرحات أكسن والوفد المرافق لهما.

يشار إلى أن هذا الإجتماع قد تم بحضور ضابط القوات الخاصة القطرية المثير للجدل والشبهات ” حمد المري ” ، الذي ظهر أمس في العاصمة طرابلس التي دخل لها مسلحًا أول مرة في مثل هذه الأيام قبل 9 سنوات وعاد لها زائرًا ولكن من بوابة الوفاق وتركيا.

وعلى الرغم من عدم إعلان إسمه وهويته للإعلام ضمن الوفود ، استطاعت صحيفة المرصد التعرف على المري ورصده وإسمه الكامل ” حمد عبدالله بن فطيس المري ” من خلال الصور ضمن وفد وزير الدفاع القطري الى طرابلس خالد العطية رغم ظهوره مرتديًا الزي العسكري وهو يغطي نصف وجهه بالقبعة العسكرية محاولًا إخفاء ملامحه.

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