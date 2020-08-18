الاتحاد الأوروبي يتصدق على البلديات الموالية لحكومة الوفاق بـ 10 مليون دولار

أعلن الاتحاد الأوروبي تبرعه بمبلغ 10 ملايين يورو للبلديات الموالية لحكومة الوفاق، تحت مسمى “تمويل إضافي لمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديدة والتي تخص الاستقرار والوحدة والتماسك الاجتماعي في ليبيا”.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان، أن “المبادرة تهدف إلى دعم الحوار السلمي والمصالحة بين المجتمعات لتحسين الوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية”.

وتابع البيان، أنه “مع هذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي، ستستمر مبادرة الأمم المتحدة الإنمائي بشأن دعم الاستقرار والوحدة والتماسك الاجتماعي في ليبيا في دعم ثلاثة مشاريع تكميلية قائمة: (1) صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، (2) المصالحة الوطنية (3) الانتخابات المحلية، مع تقديم مشروع جديد لمنع التطرف العنيف والذي سيساعد المجتمعات الأكثر احتياجاً”.

ولفت البيان، إلى أن “الشراكة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركز في هذه المبادرة الجديدة على تعزيز قدرات البلديات، التي تعمل مع مجتمعاتها المحلية لتأسيس بيئة سلمية والحفاظ عليها من خلال تحقيق السلام ودعم اتفاقيات السلام المحلية”.

وأوضح البيان، أن “هذه المبادرة تهدف كذلك إلى تعزيز التقدم نحو أهداف الاستقرار المحلية المشتركة، فمن خلال اعادة الخدمات الأساسية وجهود المصالحة والنهوض بالحوار السلمي على مستوى المجتمع بالتعاون مع المجتمع المدني، سيتحسن التماسك الاجتماعي مستوى المعيشة عند لليبيين؛ وهذا بدوره يجب أن يمهد الطريق لانتخابات بلدية ذات مصداقية وحكم محلي أقوى”.

وأوضح البيان، أنه “على الرغم من الانقسامات السياسية العميقة القائمة في ليبيا، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية وممثلي الحكومة، قد أحرزوا تقدماً في تحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من النزاع لتحسين حياة السكان الأكثر احتياجاً. كما تسعى هذه المبادرة الجديدة إلى زيادة تعزيز السلام والمصالحة الوطنية”.