الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي عن تقديم 10 ملايين يورو كتمويل إضافي لمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديدة والتي تخص الاستقرار والوحدة والتماسك الاجتماعي في ليبيا وتهدف لدعم الحوار السلمي والمصالحة بين المجتمعات لتحسين الوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وأوضحت البعثة في بيان لها أنه مع هذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي، ستستمر مبادرة الأمم المتحدة الإنمائي بشأن دعم الاستقرار والوحدة والتماسك الاجتماعي في ليبيا في دعم ثلاثة مشاريع تكميلية قائمة هي صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، المصالحة الوطنية، الانتخابات المحلية، مع تقديم مشروع جديد لمنع التطرف العنيف والذي سيساعد المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وأضافت البعثة أن الشراكة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركز في المبادرة الجديدة على تعزيز قدرات البلديات، التي تعمل مع مجتمعاتها المحلية لتأسيس بيئة سلمية والحفاظ عليها من خلال تحقيق السلام ودعم اتفاقيات السلام المحلية وهو ما سيمهد الطريق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في ليبيا، مع دعم الهدف المشترك المتمثل في التعايش والاستقرار.

وأوضحت البعثة أن المبادرة تهدف كذلك إلى تعزيز التقدم نحو أهداف الاستقرار المحلية المشتركة، فمن خلال إعادة الخدمات الأساسية وجهود المصالحة والنهوض بالحوار السلمي على مستوى المجتمع بالتعاون مع المجتمع المدني، سيتحسن التماسك الاجتماعي مستوى المعيشة عند لليبيين؛ وهذا بدوره يجب أن يمهد الطريق لانتخابات بلدية ذات مصداقية وحكم محلي أقوى.

وأشارت البعثة إلى أن عنصر آخر من هذه المبادرة سيركز على تعزيز جهود البلديات لمنع التطرف العنيف من خلال زيادة الوعي بمخاطر التطرف ومجابهة الرسائل المتطرفة في المجتمعات.

وتابعت البعثة رغم الانقسامات السياسية العميقة القائمة في ليبيا، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية وممثلي الحكومة، قد أحرزوا تقدماً في تحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من النزاع لتحسين حياة السكان الأكثر احتياجاً كما تسعى هذه المبادرة الجديدة إلى زيادة تعزيز السلام والمصالحة الوطنية.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو “يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار في ليبيا، حيث يمكن للناس الوصول إلى الخدمات الأساسية والعيش في وئام واختيار قادتهم المحليين بطريقة ديمقراطية”.

ورحب سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيجا بالشراكة “المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” مضيفا “نؤمن بشكل كامل بدور السلطات المحلية الرئيسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال هذه المبادرة المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نعيد تأكيد دعمنا الدؤوب للانتقال الديمقراطي السلمي في ليبيا”.