“الوطنية للنفط ” تطمح لتعاون مع مؤسسة الطاقة الذرية

بحث مدير ادارة الوقود النووي والنفايات المشعة فيصل أبوالطويرات رفقة فريق قسم الصحة المهنية وحماية البيئة بشركة الواحة للنفط سُبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الطاقة الذرية.

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها قسم الصحة المهنية وحماية البيئة بشركة الواحة للنفط لإدارة الوقود النووي والنفايات المشعة بمركز البحوث النووية بتاجوراء، اطّلع خلالها رئيس قسم الصحة المهنية على نشاطات الإدارة وسبل التعاون بين القطاعين في الجانب الفني.

وحضر الاجتماعَ كلٌّ من رئيس وحدة المصادر المشعة المستهلكة حسام الشاوش ورئيس ومستشار البيئة بشركة الواحة للنفط ورئيس قسم الصحة المهنية وحماية البيئة المكلف بشركة الواحة للنفط ورئيس قسم التنقيب بإدارة الوقود النووي.

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