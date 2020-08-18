السراج يبحث مساهمة الصليب الأحمر في معالجة الأوضاع الإنسانية بليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، والوفد المرافق الذي يضم الرئيس الإقليمي في افريقيا ، ورئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا ، ومسؤول العلاقات، وحضر الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم .

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بمدينة طرابلس تناول سبل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومساهمة اللجنة الدولية في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الازمة الراهنة.

كما تعرف الوفد الزائر على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” خاصة بأماكن الهجرة الغير شرعية ومؤسسات الاصلاح والتأهيل، حيث ثمن الوفد المجهودات التي قامت بها حكومة الوفاق في هذا المجال.

وتابع الاجتماع عمليات التنسيق بين اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الليبي ووزارة الصحة في عدد من الملفات وفي مقدمتها ملف النازحين، وإزالة الألغام ودعم البنية التحتية في الأماكن المتضررة.