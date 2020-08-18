ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 August, 2020

دعا حراك رشحناك من أجل ليبيا اخترناك ،كافة المدن و القرى الليبية ،ي للمشاركة في مسيرات التحشيد الشعبي بمناسبة اليوم الوطني للشباب الليبي، تحت شعار “يد بيد من أجل ليبيا الغد“.

وذكر بيان للحراك، اليوم الثلاثاء، أن المسيرات ستنطلق يوم الخميس المقبل ،في تمام الساعة الخامسة مساءا، رافعين شعار السلمية والأهداف الوطنية والمطالب المدنية ،مشيرا أن المسيرات ستؤكد العزم والدعم لقائد المصالحة الوطنية الدكتور سيف الإسلام القذافي، لإرجاع هيبة وسيادة الدولة وإحياء مشروع ليبيا الغد مستقبل كل الأجيال.