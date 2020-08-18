المستشار صالح يطالب ديوان المحاسبة بالتحقيق بشأن صرف 300 مليون دينار للجنة العليا لمكافحة كورونا

ليبيا – بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح صباح اليوم الثلاثاء أبرز المشاكل والعراقيل التي تسببت في مشاكل الشبكة الكهربائية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه ببلدية القبة مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة كافة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشبكة العامة للكهرباء، مبيناً بأن المستشار صالح أكد على ضرورة وضع الحلول اللازمة مع الهيئة العامة للكهرباء.

وشدد رئيس البرلمان على ضرورة تبيان أي تقصير أو إهمال في تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بالكهرباء، نتيجة لما يسببه انقطاعه من معاناة للمواطنين.

كما شدد المستشار صالح على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة فيما يتعلق بصرف مبلغ الثلاثمائة مليون دينار المخصصة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وما صاحبها من مخالفات وتجاوزات وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.

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