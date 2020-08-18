نسبة المقترعين لانتخابات المجلس البلدي غات بلغت 13%

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم الثلاثاء أن النسبة الكلية للمقترعين لانتخابات المجلس البلدي غات بلغت 13% حتى الساعة 11 صباحا.

وأكدت اللجنة أن نسبة المقترعين من الرجال بلغت 16% فيما بلغت نسبة النساء 10%

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم الثلاثاء بدء انتخابات المجلس البلدي غات.

وأكدت اللجنة فتح مراكز الاقتراع في بلدية غات أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم مشيرة إلى توافد المواطنين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأكدت اللجنة أن 11,358 ناخب يتوجهون للأداء بأصواتهم منهم رجال %53 ونساء %47 مؤكدة أن عدد المركز ((10))مراكز والمحطات ((34)) محطة.