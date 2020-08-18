صالح يوجه بالتحقيق في صرف الـ 300 مليون دينار المخصصة للجنة مكافحة كورونا

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر عبد ربه صالح اليوم الثلاثاء أبرز العراقيل التي تسببت في مشاكل الشبكة الكهربائية.

وبين المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أن صالح شدد خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه ببلدية القبة على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة فيما يتعلق بصرف مبلغ الثلاثمائة مليون دينار المخصصة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وما صاحبها من مخالفات وتجاوزات وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.

وأصدر صالح فخامة الرئيس تعليماته بشأن إخطاره أولاً بأول حيال التحقيقات، مع تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة كافة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشبكة العامة للكهرباء، مؤكدا على ضرورة وضع الحلول اللازمة مع الهيئة العامة للكهرباء.

وشدد صالح على ضرورة تبيان أي تقصير أو إهمال في تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بالكهرباء، نتيجة لما يسببه الانقطاع من معاناة للمواطنين.