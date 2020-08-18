مؤسسة النفط تبحث مع شركة توقعات الإنتاج المستقبلية

عقد يوم الثلاثاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس، الاجتماع الفني المالي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة نفوسة للعمليات النفطية وذلك لمناقشة نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج من النفط والغار المصاحب والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2020.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع استعراض المخزون الأصلي من النفط، بالإضافة الى استعراض توقعات الإنتاج المستقبلية من النفط والغاز المصاحب والمكثفات لحقل شمال الحمادة خلال مرحلة الانتاج السريع ( fast track development ) وخطة الشركة لتأهيل وصيانة عدد من الآبار لوضعها على الإنتاج في هذه المرحلة، والوضع الحالي لمشاريع التسهيلات السطحية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع بهدف تطوير الحقل ووضعه على الإنتاج وبرامج المحافظة على البيئة كما جرى خلال الاجتماع استعراض ملخص الميزانية التشغيلية المعتمدة، والمصروفات الفعلية خلال عامي ( 2019-2020 ) ومقارنة ملخص الميزانية المعتمدة بالمصروفات الفعلية والمنفذ لعام 2020 والمقترح لعام 2021 .

وحضـر الاجتمـاع عن جانب المـؤسسة كلا من بلقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج، والعماري محمد العماري عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية، وعدد من مدراء الإدارات الفنية و المالية وعدد من المختصين وعن شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء لجنة الإدارة وعدد من مدراء الإدارات والمختصين بالشركة.