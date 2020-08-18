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ميناء بنغازي يستقبل 6700 طن من أكياس الأسمنت

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء بنغازي البحري خلال الساعات الماضية سفينة نقل الحاويات فيكتورا أم، التابعة للوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وتحمل على متنها 128 حاوية بضائع متنوعة.

وبحسب بيانات إدارة الميناء، فقد وصلت السفينة بريب ستار التابعة للوكيل الملاحي شركة طلميثة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 21 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة.

كما أظهرت البيانات وصول السفينة سلام التابعة للوكيل الملاحي شركة الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6700 طن من أكياس الأسمنت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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