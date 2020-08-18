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“شمام”: الغضب يسود عموم الناس ضد الفساد ونحتاج إلى دماء جديدة ونظيفة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” سابقا، محمود شمام، إلى تغيير المشهد السياسي الحالي في ليبيا، مشيرا إلى الغضب الكبير من الفساد (في إشارة إلى حكومة الوفاق).

وقال «شمام» المعروف بولائه لقطر في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “الغضب يسود عموم الناس ضد الفساد والاحتكار والتحالفات بين تجار الحروب والمخدرات والمطبلين والزمارين والبيروقراطية القذرة”.

وأضاف المدير السابق لقناة “ليبيا الأحرار”، والمتهم بتلقي أموال قطرية، في منشوره أن “القداسة تزال عن الوجوه والواجهات التي تصدرت المشهد”، متابعا: “ليبيا في حاجة إلى دم جديد شاب ونظيف ومؤهل وهو موجود وحانق وطفح به الكيل” على حد ادعائه.

وواصل شمام قائلا في تدوينته: “العالم الذي رعى نظام اللصوصية شعر بأن شهية من رعاهم ستدمر كل شيء، وأن الوقت قد حان لإرجاعهم لحجمهم الحقيقي”.

وكانت خلافات دبت بين المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج، ودعا على أثرها نائبه أحمد معيتيق المواطنين إلى الخروج في تظاهرات ضد الفساد وتسلط السراج في قراراته التي يتخذها بشكل فردي.

جدير بالذكر أن محمود شمام، الذي كان مسؤولا عن حقيبة الإعلام في فترة المجلس الانتقالي “2011_ 2012” كان من أوائل المحرضين ضد الجيش، ويحتفظ الأرشيف المرئي له بمقابلات وتصريحات عدة طالب فيها مجلس الأمن بالتدخل في ليبيا بحجة حماية المدنيين من “كتائب القذافي”.

وسخّر شمام قناة “ليبيا الأحرار” التي أنشأتها قطر في الدوحة لمواصلة التحريض وتصدير الكثير من الفزاعات الإعلامية التي ثبت بالأدلة القاطعة وأنها كانت مجرد أكاذيب ضد الجيش الليبي.

وحين بدأ الجيش الليبي في لملمة شتاته عام 2014 بعد ضربات حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي أتت على معظم بنيته التحتية، ودخوله في معركة شرسة ضد الإرهابيين في بنغازي، كان شمام قد انتقل من قطر إلى مصر حاملا مشروع مؤسسة “الوسط” الإعلامية التي اتخذت في البداية موقفا ضبابيا من الجيش، ناقلة أخباره بحيادية.

ثم ما لبثت أن أفصحت عن موقفها عندما بدأ الجيش في معركته الحاسمة في طرابلس لإعادة هيبة الدولة والقضاء على المليشيات وعصابات الجريمة، حيث بدأ يظهر وجهها الميال إلى “حكومة السراج” المدعوم من المليشيات تحت حجة حماية الديمقراطية والدفاع عن الدولة المدنية، ووصل الانحياز عندها إلى المباركة الضمنية لاقتحام ترهونة عبر عنوان تصدر نسخة “الوسط” الورقية “وبدأ العد التنازلي لموقعة ترهونة”.

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الوفاق فائز السراد ليبيا محمود شمام

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ساهموا فى سقوط القذافى بسرعة جنونية وبالتظليل الاعلامى طيلة٢٤ ساعة والان بعد سقوط القذافى يلوحون بأن هناك فساد كبير ؟ طيب هذا الفساد شغلوا له نفس طريقتكم التى اسقطتم بها القذافى وبنفس الكيفية لإسقاط هذا المجلس التعيس ؟ الذى جلب كل المفاسد إلى ليبيا ؟ام تكفون بشوية كلام وخلاص ؟

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    حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله ﷺ: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إنْ أُعطِي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ[1] رواه البخاري.

    قوله ﷺ: تعس عبد الدينار ومعنى تعس عبد الدينار يعني: الذي يتعلق قلبه بالمال سواء كان ديناراً أو ريالاً أو دولاراً أو غير ذلك، بحيث إنه يكون مسخراً لهذا المال يتفانى في جمعه من غير نظر في طرق تحصيله هل هو من الحلال أو من الحرام، وإذا وقع في يده فقلبه مشغول بهذا الدينار، فهو يخاف عليه البوائق، ويخاف عليه التحول من يده إلى يد غيره، وقد يصل الأمر ببعض هؤلاء كما صرح به بعضهم أنه لا يستطيع حتى في البيع والشراء فضلاً عن الصدقة أن يدفع لأحد بنقد، وإنما يقول: لا أقوى على نفسي فيشتري أو يبيع عن طريق البطاقة، أو عن طريق الشيكات ويقول: لا أستطيع أن أدفع النقد، هذا وُجد، هو يصرح بهذا عن نفسه، فبلغ التعلق بالمال إلى هذا الحد، ثم بعد ذلك لا يؤدي حقوق الله -تبارك وتعالى- بهذا المال، فيمنع الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة فضلاً عن النفقات المستحبة، فإذا كان الإنسان بهذه المثابة يقطع الأرحام ويقطع ما أمر الله  بصلته ويقارف كل ما لا يليق من أجل تحصيل هذا المال فإنه يكون بهذه الحال عبداً للدينار والدرهم.

    تعس عبد الدينار فهو وإن لم يصل للدينار ويسجد، لكنه في الواقع قد عبّد قلبه ونفسه و جوارحه لهذا الدينار، فحياته مسخرة من أجل كسبه، والحلال عنده ما حل باليد بغير نظر في طرق هذا الاكتساب، أهله لا يعرفونه، جيرانه لا يعرفونه، قراباته لا يعرفونه، المسجد لا يعرفه، وإن صلى فقلبه مشغول، يصلي وهو يحسب الحسابات ويخطط للصفقات، فمثل هذا يكون عبداً للدينار بهذا الاعتبار، فالعبودية هي عبودية القلب، والحرية هي حرية القلب، فمن كان قلبه مسترَقاً للدينار والدرهم فإنه في حال كما وصف النبي ﷺ، تعس عبد الدينار أي: هلك عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم.

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