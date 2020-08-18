القيادة العامة: حفتر يتلقى رسالة من السيسي

تلقى القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر اليوم الثلاثاء ، رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة أن رئيس جهاز المخابرات العامة بمصر اللواء خالد امجاور هو من سلم الرسالة لقائد الجيش خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة.

وكان السيسي قد أعلن، في شهر يونيو الماضي، عقب لقاء في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

ومن أبرز بنود “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت 600 يوم 8 يونيو/حزيران 2020.