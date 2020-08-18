هذه نتائج لقاء الصور وباشاغا

التقى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور اليوم الثلاثاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا لبحث معوقات سير عمل قسم التحقيقات بمكتب النائب العام من خلال المتابعة لعدد من القضايا المعروضة على المكتب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب النائب العام استعراض عدد من القضايا والملفات التي تهم وزارة الداخلية ومكتب النائب العام.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تهدف لتوسيع آفاق التبادل المشترك للمعلومات في عدد من القضايا الهامة.

وجدد الجانبان استعدادهما لفتح آفاق تعاون مشترك بينهما بما يخدم مصلحة البلاد.