الثني يبحث مع أعيان الجفرة احتياجات البلدية

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء أعيان ومشائخ بلدية الجفرة بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي مناقشة احتياجات بلدية الجفرة في كافة القطاعات الخدمية كما جرى مناقشة الاحتياجات الضرورية لمنطقة الفقهاء ومنطقة زلة بالإضافة إلى منطقة ودان وسوكنة هون.
وخلص اللقاء إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد الثني أن الحكومة الليبية لن تتوان عن تقديم كافة الخدمات لبلديات منطقة الجفرة بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.
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