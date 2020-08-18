الثني يبحث مع أعيان الجفرة احتياجات البلدية

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء أعيان ومشائخ بلدية الجفرة بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي مناقشة احتياجات بلدية الجفرة في كافة القطاعات الخدمية كما جرى مناقشة الاحتياجات الضرورية لمنطقة الفقهاء ومنطقة زلة بالإضافة إلى منطقة ودان وسوكنة هون.

وخلص اللقاء إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد الثني أن الحكومة الليبية لن تتوان عن تقديم كافة الخدمات لبلديات منطقة الجفرة بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.