رئيس المخابرات الحربية المصرية يسلم المشير حفتر رسالة هامة من الرئيس السيسي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، عن تلقي المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر رسالة هامة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عبر حسابه على “تويتر”، أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر تلقى صباح اليوم الثلاثاء، رسالة هامة من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مكتب إعلام القيادة أن رئيس جهاز المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية اللواء خالد امجاور هو من سلم الرسالة للقائد العام في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة.