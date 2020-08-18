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الثني: الحكومة الليبية لن تتوانى عن تقديم الخدمات لبلديات منطقة الجفرة

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أعيان ومشايخ بلدية الجفرة، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الصحه الدكتور سعد عقوب، وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية، احتياجات بلدية الجفرة في كافة القطاعات الخدمية.

وخلص الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمكتب الثني في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع الاحتياجات الضرورية لمنطقة الفقهاء ومنطقة زلة، بالإضافة إلى منطقة ودان وسوكنة هون.

وأكد الثني خلال الاجتماع على أن الحكومة الليبية لن تتوانى عن تقديم كافة الخدمات لبلديات منطقة الجفرة، بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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