الثني: الحكومة الليبية لن تتوانى عن تقديم الخدمات لبلديات منطقة الجفرة

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أعيان ومشايخ بلدية الجفرة، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف.
وناقش الاجتماع الذي حضره وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الصحه الدكتور سعد عقوب، وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية، احتياجات بلدية الجفرة في كافة القطاعات الخدمية.
وخلص الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمكتب الثني في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع الاحتياجات الضرورية لمنطقة الفقهاء ومنطقة زلة، بالإضافة إلى منطقة ودان وسوكنة هون.
وأكد الثني خلال الاجتماع على أن الحكومة الليبية لن تتوانى عن تقديم كافة الخدمات لبلديات منطقة الجفرة، بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.
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