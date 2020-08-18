بلدي سرت تعلن قرب الإنتهاء من صيانة مدرسة اليرموك

أكدت بلدية سرت قرب أستكمال اعمال صيانة مدرسة اليرموك بسرت التى تنفذ اعمال الصيانة من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP وأن نسبة أنجاز الاعمال أكثر من 90 بالمائة ،وتأتى هذه الصيانة ضمن صندوق دعم الاستقرار فى ليبيا وذلك بصيانة عشرات المدراس بسرت .

وأوضح مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت ان الشركة المنفذة للصيانة بهذة المدرسة هى شركة الفصول الأربعة للمقاولات العامة بسرت وتحوى هذه المدرسة على 22 فصلا دراسيا ومرافق المدرسة فضلا عن تنفيدها مظلة للطابور الصباحى وصيانة الملعب الرياضى واجراء اعمال صيانة وترميم كامل للمدرسة ،وذلك بقيمة جملية بلغت من 307 ألف دولار .

وتجدر الأشارة الى ان أعمال الصيانة بهدة المؤسسة انطلقت بداية من شهر مايو الماضي باشراف مشروعات برنامج الامم المتحدة الانمائى ومهندس مشروعات قطاع التعليم بسرت ،كما سيشرع قريبا فى اعمال صيانة مدرستى بسرت احدهما مدرسة طلايع النصر بسرت ,وبذلك تصبح عدد المؤسسات التى يقوم برنامج الامم المتحدة بصيانتها بسرت اكثر من 15 مدرسة.