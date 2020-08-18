تشكيل غرفة طبية مشتركة بين بلديات يفرن والقلعة والطاهر والعوينية

اتفق عمداء بلديات يفرن والقلعة والطاهر والعوينية على تشكيل غرفة طبية للمنطقة لمكافحة جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقد بحضور رؤساء وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بالبلديات، ومدير مستشفى يفرن العام، ومدير مستشفى القلعة القروي.

وتمت مناقشة كيفية التعاون بين البلديات، والاتفاق على اختيار مستشفى أم الجرسان القروي مركز عزل للبلديات، وتفعيل جهاز بي سي آر للمنطقة، وتوفير دعم طبي من خلال مستشفى يفرن العام، بالإضافة إلى مخاطبة الأوقاف بالمنطقة لتشكيل فريق يتولى دفن الحالات المصابة، ومخاطبة مديرية الأمن لتفعيل البرنامج الأمني للمنطقة.

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