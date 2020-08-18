رئيس “الصليب الأحمر” يبحث مع السراج أوضاع السجون وأماكن احتجاز المهاجرين

ذكرت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج أنه التقى اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، والوفد المرافق الذي يضم الرئيس الإقليمي في إفريقيا، ورئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا، ومسؤول العلاقات، بحضور وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم.

وقالت تلك الوسائل الإعلامية إن اللقاء الذي عقد بمقر “الوفاق” بمدينة طرابلس، تناول سبل تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومساهمة اللجنة الدولية في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الأزمة الراهنة، وفق ادعائها.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن الوفد الزائر تعرف على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، خاصة بأماكن الهجرة غير الشرعية، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، زاعمة أن الوفد ثمّن المجهودات التي قامت بها “الوفاق” في هذا المجال.

وأشارت تلك الوسائل الإعلامية إلى أن الاجتماع تابع عمليات التنسيق بين اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الليبي ووزارة الصحة (بحكومة الوفاق) في عدد من الملفات، وفي مقدمتها ملف النازحين، وإزالة الألغام، ودعم البنية التحتية في الأماكن المتضررة، على حد زعمها.