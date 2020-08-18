تكريم مدير مستشفى الكفرة أحمد بومطاري في مراسم تسليم منصب الإدارة

جرت بقاعة مستشفى الكفرة العام، أمس مراسم التسليم والاستلام بين مدير المستشفى أحمد بومطاري، ومدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة، إسماعيل العيضة.

هذا وأثنى الحضور علی الجهود الكبيرة التي بذلها بومطاري خلال فترة توليه إدارة المستشفى، وخصوصا في أصعب الظروف التي مرت بها المدينة.

من جهته دعا بومطاري من سينوب عنه إلی مضاعفة الجهود وتوحيدها بما يحقق تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن، مؤكدا أنه مستمر في عمله كطبيب لأنها رسالة وأمانة ويجب عليه تأديتها.

وفي الختام تم تكريم بومطاري من قبل الخدمات الصحية بالمدينة، ومن العاملين بمستشفى الكفرة العام.

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