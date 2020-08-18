حقوقي ليبي: تركيا وقطر تعززان نفوذهما غرب البلاد

أعرب المحامي والحقوقي الليبي فرج العجيلي، عن أسفه من الزيارة التي قام بها وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي آكار، إلى طرابلس أمس الإثنين، ولقائهما مسؤولين في حكومة الوفاق.

وأضاف العجيلي لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، أن هذه الزيارة أُعد لها سلفاً حتى وإن كانت غير معلنة لوسائل الإعلام والشعب الليبي، مبيناً أن نتائجها تسيء إلى الليبيين وتعزز النفوذ التركي والقطري في غرب البلاد وتلغي الطرف الوطني تماماً.

وطالب فرج العجيلي من المواطنين في غرب ليبيا إعلان رفضهم لهذه الزيارة، كما طالب من الشرائح النخبوية والمثقفة في غرب البلاد اتخاذ موقف واضح من انتهاك السيادة بسبب حكومة الوفاق التي رهنت قرارها لصالح الأتراك والقطريين الذين صاروا متحكمين ومتنفذين في المشهد السياسي الليبي وهم من يقودون حكومة الوفاق ويحركونها لتنفيذ مصالحهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية