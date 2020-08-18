“الوطنية للنفط ونفوسة” تبحثان الوضع الفني والمالي المشترك

عُقد اجتماع موسع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة نفوسة للعمليات النفطية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع الفني المالي، واستعراض نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج من النفط والغار، بالإضافة لبحث الميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2020.

وتضمن الاجتماع عرضًا للمخزون الأصلي من النفط، بالإضافة الى استعراض توقعات الإنتاج المستقبلية من النفط والغاز المصاحب والمكثفات لحقل شمال الحماده خلال مرحلة الإنتاج السريع وخطة الشركة لتأهيل وصيانة عدد من الآبار لوضعها على الإنتاج في هذه المرحلة.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بلقاسم شنقير وعضو مجلس الإدارة للشؤون المالية وبحضور أعضاء شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، وشركة الجوف، ومعهد النفط الليبي، والشركة الوطنية للحفر إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفنية والمالية وعدد من المختصين.

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