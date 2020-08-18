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الشاطر: زيارة وزراء دفاع تركيا وقطر لطرابلس دلالة أن الحرب أصبحت قريبة

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علّق عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، على زيارة وزراء دفاع تركيا وقطر، إلى العاصمة طرابلس، أمس الإثنين.

الشاطر رأى ، في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن دلالة زيارة وزراء دفاع تركيا وقطر، إلى طرابلس، هي أن خطر اندلاع حرب أصبح أكثر الاحتمالات حدوثًا.

وبيّن أن هذه الزيارة، رسالة لداعمي قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بأن تحشيداتكم العسكرية ستواجه بتحالف قوي، وأنهم لن يستفردوا بالمشهد، حسب قوله.

ووصل وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره القطري خالد بن محمد العطية، إلى العاصمة طرابلس أمس الإثنين، في زيارة مفاجئة للقاء قادة حكومة الوفاق.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع الوزيرين مستجدات الأوضاع العسكرية في البلاد، لاسيما ما يتعلق بالتحشيد العسكري في محور “سرت الجفرة”، إضافة إلى آليات التنسيق العسكري بين الدول الثلاث.

وذكر بيان صادر عن المكتب الرئاسي، أن المباحثات الثلاثية تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة”، إضافة إلى التطرق لمجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، فضلاً عن آليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث.

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  • ياحمار الم تقرأ تصريح المتحدث باسم اردوغان عن عدم رغبتهم فى مواجهة مصر وهم يعرفون ان الجيش المصرى جاهز ومعه تفويض من شعبى مصر وليبيا قوة لا يمكن لا لتركيا ولحتى امريكا ان تنشر مثلها فى خلال ايام قليلة تجد مليون مقاتل ومهما كان حجم المليشيات والمرتزقة والاتراك فسيكونوا رقم تافه جانب القوة البرية المدرعة الرابعة عالميا والمعركة محسومة للجيش المصرى الذى سيدير قاده المعركة والتاريخ خير شاهد على خير اجناد الارض الذين هزموا التتار وهزموا الجيش العثمانى بقيادة ابراهيم باشا واسر قائد الجيش التركى رشيد باشا ومعه 6000 ضابط وجندى وكان وقتها الجيش المصرى 15 الف والتركى 45 الف !!! امجاد الجيش المصرى ضد التركى مسجلة ويمكن البحث عنها فى موقع وكيبيديا العالمى من يقرأها سيعرف عظمة الجيش المصرى القادرة فى المعركة الثالثة تحقيق انتصار ساحق على الاتراك بدعم من الاشقاء والاصدقاء المهم الجبان اردوغان يامر كلابه بالاقتراب من الخط الاحمر وهو يرى جيف المرتزقة متناثرة فى الصحراء

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