الشاطر: زيارة وزراء دفاع تركيا وقطر لطرابلس دلالة أن الحرب أصبحت قريبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علّق عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، على زيارة وزراء دفاع تركيا وقطر، إلى العاصمة طرابلس، أمس الإثنين.

الشاطر رأى ، في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن دلالة زيارة وزراء دفاع تركيا وقطر، إلى طرابلس، هي أن خطر اندلاع حرب أصبح أكثر الاحتمالات حدوثًا.

وبيّن أن هذه الزيارة، رسالة لداعمي قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بأن تحشيداتكم العسكرية ستواجه بتحالف قوي، وأنهم لن يستفردوا بالمشهد، حسب قوله.

ووصل وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره القطري خالد بن محمد العطية، إلى العاصمة طرابلس أمس الإثنين، في زيارة مفاجئة للقاء قادة حكومة الوفاق.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع الوزيرين مستجدات الأوضاع العسكرية في البلاد، لاسيما ما يتعلق بالتحشيد العسكري في محور “سرت الجفرة”، إضافة إلى آليات التنسيق العسكري بين الدول الثلاث.

وذكر بيان صادر عن المكتب الرئاسي، أن المباحثات الثلاثية تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة”، إضافة إلى التطرق لمجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، فضلاً عن آليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث.

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