مؤسسة النفط تسلم فرع هيئة السلامة الوطنية في أوباري سيارة إطفاء حديثة

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الثلاثاء، سيارة إطفاء حديثة نوع (MAN) إلى فرع هيئة السلامة الوطنية في بلدية أوباري جنوب غرب ليبيا.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبلها لسد بعض احتياجات مناطق الجنوب وللمساهمة في تحسين القدرات الفنية لفرق الإطفاء.

وأوضح المؤسسة أن سيارة الإطفاء التي استلمها فرع هيئة السلامة الوطنية في بلدية أوباري «خاصة بالمدن ذات مواصفات فنية عالية، ومجهزة بأحداث وسائل مكافحة الحرائق ومعدات الإسعافات الأولية».

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها سلمت في وقت سابق 9 سيارات إطفاء لكل من بلديات: بنغازي، أجدابيا، أوجلة، الكفرة، وتازربو.

حضر مراسم التسليم رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، وعضو لجنة إدارة الشركة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات، فضل الله أحتيتة، ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، رضا الكزة، ومدير إدارة الأمن الصناعي، جبريل رأف الله، ومدير إدارة الإمداد المكلف، طارق العوامي، ومندوبا إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، محمد الجهاني وهيثم المنقوش.

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