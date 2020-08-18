امغيب: الإخوان جماعة متلونة تستخدم كل الوسائل للبقاء في السلطة

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن جماعة الإخوان المسلمين متلونة تستخدم كل الوسائل الممكنة للبقاء في السلطة مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أنه يرفض تصديق أي حديث عن إمكانية خروج جماعة الإخوان من المشهد السياسي وأي نية لحل هذه الجماعة.

كيف تقرأ علاقة تيار الإخوان بتركيا وقطر؟

حزب العدالة والتنمية التابع للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين هو من أوصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى سدة الحكم في تركيا وهم من يسيطر على البرلمان التركي الآن وبالتالي فإن العلاقة بين نظام أردوغان وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين علاقة مبنية على تبادل المصالح بين الطرفين فكما استغل الاخوان المسلمين اردوغان لتحقيق أغراض معينة، استغل أردوغان علاقته بالتنظيم لتحقيق أهداف تركيا في المنطقة العربية وزيارته إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي لمصر أكبر دليل على حجم العلاقة بين الاخوان المسلمين وتركيا، وكذلك الحال بالنسبة لقطر التي استخدمت الاخوان المسلمين لتحقيق أهدف سياسية واقتصادية في بعض الدول العربية وآخرها ليبيا.

إلى أي مدى ترى أن صفوف جماعة الإخوان في ليبيا بدأت تتصدع خاصة بعد استقالة إخوان الزاوية من التنظيم؟

المعروف عن جماعة الإخوان المسلمين أنها جماعة متلونة تستخدم التقية لتخبئه أهدافها وأنها تستخدم كل الوسائل الممكنة للبقاء في السلطة التي ترفض أن تتخلى عنها بسهولة لذلك شخصياً ارفض تصديق أي حديث عن إمكانية خروج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي وأي نية لحل هذه الجماعة.

إلى أي مدى ترى أن استخدام تركيا للإخوان تراجع قليلا لحساب الجماعة الليبية المقاتلة؟

تركيا في ليبيا كانت تعتمد اعتمادا كاملا على جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق أهدافها في ليبيا لدرجة أن كل الدعم المقدم للمليشيات من قبل تركيا أثناء محاصرة الجيش للعاصمة طرابلس كان يصل للمليشيات عن طريق الإخوان المسلمين وحتى المرتزقة كان تنسيق وصولهم إلى ليبيا عن طريقهم، الآن وبعد انسحاب الجيش من محيط العاصمة طرابلس نشبت الخلافات بين المليشيات وبين جماعة تنظيم الإخوان المسلمين وبالتالي أصبح هناك شبه اتفاق على التخلص من جماعة الإخوان المسلمين من قبل المليشيات وعامة الشعب فكان لابد من أن يقوم التنظيم بعمل يحافظ به على وجوده في السلطة ولو بتغيير جلده فخرج علينا مؤخرا مصطلح الاستقالة وحل جماعة معينة من هذا التنظيم وكأنهم يتوقعون أن الشعب سوف يصدقهم وهي في نظري لا تعدو كونها محاولة فاشلة لذر الرماد في العيون، أيضا كان يجب على تركيا البحث عن بديل لجماعة الإخوان المسلمين ليكمل تنفذ أجندتهم يمتلك النفوذ والقوة والقبول الشعبي فكانت الجماعة الليبية المقاتلة هي البديل المناسب من وجهة نظرهم.

برأيك كيف ساهمت جماعة الإخوان المسلمين في تعقيد المشهد بليبيا؟

بكل تأكيد سيطرة الاخوان المسلمين على مفاصل الدولة الممنهج منذ أيام المجلس الانتقالي عام 2011 إلى المؤتمر الوطني ورفضهم تسليم السلطة لمجلس النواب المنتخب وإشعالهم لحرب فجر ليبيا عام 2014 كان من شائنه فعلاً تعقيد المشهد السياسي بشكل كبير جداً وأعتقد أنه إذا تخلت تركيا عن دعم الاخوان المسلمين في ليبيا وهذا استبعده فان جماعة الإخوان المسلمين سوف تمر بأوقات صعبه قد تنهي وجودهم في المشهد السياسي القادم.

هل يمكن أن تشرح لنا دور جماعة الإخوان في اندلاع الأزمة الليبية عام 2011؟

جماعة الإخوان المسلمين كانوا هم الداعم الرئيس ماديا ومعنويا لأحداث 2011 وهم من استخدم القنوات الفضائية كقناة الجزيرة ووسائل الاعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي لتحريض الناس على الخروج لتشجيع الفوضى في البلاد .