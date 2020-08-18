مد فترة التصويت في انتخابات بلدية غات لأكثر من ساعة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن تمديد مدة التصويت في انتخابات المجلس البلدي غات جنوب غرب ليبيا لأكثر من ساعة، لتغلق مركز الاقتراع أبوابها على تمام الساعة السابعة والنصف بدلا من الساعة السادسة كما كان مقررا.

وقالت اللجنة المركزية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي غات بلغت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء حوالي 46% من بينها 49% من الرجال و42% من النساء.

وتوجه الناخبون في مدينة غات وضواحيها على تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس البلدي الجديد الذي سيتولى إدارة البلدية خلفا للمجلس المنتهي ولايته القانونية.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بسجل الناخبين في غات حوالي11 ألفا و358 مواطنا أي بنسبة 59.4%، سيصوتون في حوالي 34 محطة اقتراع موزعة على 10 مراكز انتخابية موزعة على مدينة غات ومحلة العوينات وتهالا والبركت.

ويتنافس في انتخابات المجلس البلدي غات 6 قوائم انتخابية على الفئة العامة، و6 مرشحات على مقعد المرأة، إضافة إلى تسعة مترشحين على مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

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