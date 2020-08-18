السراج يبحث مع شركة الكهرباء إجراءات التخفيف من أزمة انقطاع التيار

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور رئيس ديوان المحاسبة ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات التي اتفق على اتخاذها في اجتماع سابق للتخفيف بصفة عاجلة من معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء وتذليل العقبات التي تعرقل خطط زيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا كما بحث الاجتماع ملف المشاريع المتوقفة، والإجراءات المطلوبة لعودة الشركات المنفذة لتلك لمشاريع لاستكمال أعمالها.