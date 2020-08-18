الغرابلي: لن أقتصر جهدًا لتأسيس “الحرس الوطني”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس العسكري لما يسمى بـ”ثوار صبراتة” سابقًا، الطاهر الغرابلي، أنه لن يدخر جهد في العمل على تأسيس وتكوين جهاز الحرس الوطني .

الغرابلي زعم في منشور له، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الكيان سيكون على رأس مهامه محاربة عصابات النهب والسرقة، وتهريب الوقود والبشر وتجارة المخدرات، وحليفهم داعش، مُبينًا أن داعش تعاقد مع هذه العصابات وأصبح ينمو في ظل حمايتها.

وواصل “لو لم يجد الفساد الفاسدين بيننا لما استطاع التغلغل في مفاصل الدولة”، موجهًا حديثه للفاسدين على حسب ادعائه، واصفًا إياهم بـ”كمشة عفن” جنوا الملايين على حساب الشعب الليبي، ونهبوا ثرواته، والآن يريدوا أن يحكموا الشعب بأموال حرام، حسب قوله.

واستكمل أن النصر لن يأتي إلا بالتخلص من هؤلاء الفاسدين وأن هناك عزم على ذلك، مُختتمًا “في كل مرة يؤخر الله النصر لأنكم بيننا يا فاسدين ولن ينصرنا الله إلا بالتخلص منكم وبيادقكم”.

وتعتبر هذه الخطوة لشرعنة ميليشيات حكومة الوفاق، وضمها في جسم واحد موازي للجيش أسوة بالحرس الوطني الإيراني، تحت غطاء دمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة، إحياءً لمشروع الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة في خلق جسم موازي لمحاربة الدولة وقت الضرورة.

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