وزير الخارجية الألماني يفتتح مشروعا لإزالة الألغام من جنوب طرابلس

افتتح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في العاصمة طرابلس مشروع لإزالة الألغام الأرضية والممول من ألمانيا بقيمة (0.5 مليون يورو)

وأوضح السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا ” أن عملية نزع الألغام للأغراض الإنسانية تقوم بمعالجة إحدى أكثر الاحتياجات إلحاحًا في ليبيا مضيفا: من خلال زيارة وزير الخارجية الألماني لطرابلس افتتح مشروع ممول من ألمانيا بقيمة (0.5 مليون يورو) والذي سيقوم بإزالة الألغام من المناطق الملغمة جنوب طرابلس بالتعاون مع شباب ليبيين تم تدريبهم على هذه المهمة.

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