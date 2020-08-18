السراج يبحث مشاريع الكهرباء المتوقفة وإجراءات عودة الشركات المنفذة لاستكمالها

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، لبحث المشاريع المتوقفة في القطاع والإجراءات المطلوبة لعودة الشركات المنفذة لاستكمال أعمالها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع حضره رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة.

وأوضح أن الاجتماع بحث الإجراءات التي اتفق على اتخاذها في اجتماع سابق للتخفيف بصفة عاجلة من معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء التي تفاقمت، وتذليل العقبات التي تعرقل خطط زيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع بحث أيضا «ملف المشاريع المتوقفة، والإجراءات المطلوبة لعودة الشركات المنفذة لتلك لمشاريع لاستكمال أعمالها».

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