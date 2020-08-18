المجلس البلدي يستعرض إنجازات لجنة دراسة ومراجعة مخطط غدامس

قامت لجنة دراسة ومراجعة مخطط اغدامس العام الجيل الثاني بعرض ما أنجزته من ملاحظات وتعديلات على المخطط الذي أعدته الشركة الوطنية للاستشارات الهندسية على أعضاء المجلس البلدي.

وأفاد المكتب الإعلامي لبلدية اغدامس في منشور له عبر صفحته الرسمية بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استدعاء الشركة الاستشارية لاعتماد هذه التعديلات وإدراجها ضمن مكونات المخطط العام، وإمكانية توسيع المخطط وتضمين مساحات خاصة بالجانب الاستثماري.

هذا وأقر المجلس البلدي تشكيل لجنة دراسة ومراجعة مخطط اغدامس العام، واعتبارها جسما يمكن الرجوع إليه عند أي استشارة هندسية حول المخطط العام.

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