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السراج يبحث عن حل لمشكلة الكهرباء مع رئيس ديوان المحاسبة ومجلس إدارة “الشركة العامة”

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إنه عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومستشاره لشؤون الطاقة.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع بحث الإجراءات التي اتفق على اتخاذها في اجتماع سابق للتخفيف بصفة عاجلة من معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء التي تفاقمت، وتذليل العقبات التي تعرقل خطط زيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا.

كما بحث الاجتماع وفقا لتلك القنوات الإعلامية ملف المشروعات المتوقفة، والإجراءات المطلوبة لعودة الشركات المنفذة لتلك المشروعات، لاستكمال أعمالها.

وبينما تسيطر المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج على مقار ووحدات شركة الكهرباء، يتواصل انقطاع التيار بالساعات والأيام، وحدث إطفاء عام يوم 10 أغسطس الجاري في المنطقتين الغربية والجنوبية.

وأعلنت حكومة الوفاق عن تغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلا أن موظفي الشركة في طرابلس احتجوا على هذا الإجراء وآلية اختيار أعضاء المجلس الجديد، وطالبوا بتعيين أطفاء من أبناء الشركة بدلا عنهم ليستطيعوا النهوض بها.

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السراج الكهرباء طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • فاقد الشيء لا يعطيه فالصبية بنت السراج والله ما عندها حاجة تقدمها للشعب الليبيى سوى أنه عبارة عن كلب زينة وخلاص ٥ سنوات عجاف مرت على الليبين فى ظل وجود هذا التافه ( كلب الزينة ) والليبين كل يوم حالهم أسوأ من اليوم الذى قبله وبالتالى يجتمع هذا المضحة أو لا يجتمع مع الكهرباء أو شكشك الهرواك فلن يحصل أى تحسن يذكر والايام خير شاهد على ذلك ولعنة الله عليهم جميعا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وان شاء الله نشوفوا فيهم يوم اسود على رأسهم ما فيه ضىء .

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