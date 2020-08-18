السراج يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأوضاع الإنسانية ومكافحة كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، أن اللقاء تناول مساهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الأزمة الراهنة.

وحسب البيان، فإن الوفد المرافق لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يضم الرئيس الإقليمي في إفريقيا، ورئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا، ومسؤول العلاقات، كما حضر الاجتماع، وكيل وزارة الصحة بالوفاق، محمد هيثم.

واهتم الوفد الزائر بالتعرف على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، خاصة بأماكن الهجرة غير الشرعية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، مُعربًا عن تقديره للمجهودات التي قامت بها حكومة الوفاق في هذا المجال.

كما تناول الاجتماع عمليات التنسيق بين اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الليبي، ووزارة الصحة في عدد من الملفات، بالإضافة إلى مناقشة ملف النازحين، وإزالة الألغام ودعم البنية التحتية في الأماكن المتضررة.

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