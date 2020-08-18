للفساد الإداري والتسيب..القبض على مُدير عام مُستشفى الأطفال ببنغازي 

أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على مُدير مستشفى الأطفال بنغازي فوزي بن شتوان نتيجة الفساد الإداري والتسيب والإهمال وتردي الخدمات الطبية التي تُقدم للأطفال.

وأضاف مكتب الإعلام أن القبض على مدير المستشفى جاء بعد إصدار القائد العام للقُوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر أوامره بتشكيل لجنة مُشتركة برئاسة جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وأعضاء مُختصين في المجال الصحي وتكليفها بالقضاء على الفساد الإداري والصحي والتسيب بكافة المُستشفيات العامة في مدينة بنغازي.

وأوضح مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية أن اللجنة المشتركة تختص أيضًا بالوقوف على حاجيات المستشفيات وتوفير كل مايلزم لترتقي الخدمات الطبية بها للمستوى المطلوب.

وأكد مكتب الإعلام أن اللجنة شرعت اليوم بجولة تفتيشية لمُتابعة الوضع الصحي العام لمُستشفى الأطفال بنغازي بعد كثرة الشكاوى المُقدمة من ذوي الأطفال المُترددين على المستشفى فيما يخص الخدمات الطبية الرديئة التي تُقدم لأبنائهم المرضى.

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