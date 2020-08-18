رئيس الحكومة الليبية يلتقي أعيان ومشايخ الجفرة ويبحث معهم أوضاع المنطقة

بنغازي 18 أغسطس 2020 (وال) – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، أعيان ومشايخ بلدية الجفرة بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير الصحة سعد عقوب، وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية، احتياجات بلدية الجفرة في كافة القطاعات الخدمية.

وخلص اللقاء إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع الاحتياجات الضرورية لمنطقة الفقهاء ومنطقة زلة بالإضافة إلى منطقة ودان وسوكنة هون.

وأكد السيد الرئيس أن الحكومة الليبية لن تتوان عن تقديم كافة الخدمات لبلدية الجفرة والفروع البلدية التابعة لها بما يخدم المواطن في تلك المنطقة. (وال – بنغازي)

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