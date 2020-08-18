بلدية بنغازي تطالب بإزالة كل ما يعيق حركة المشاة على الأرصفة العامة

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، خلال اجتماعه أمس مع رئيس غرفة عمليات الحرس البلدي، المقدم فرج موسى، أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إزالة المباني المقامة بالمخالفة على الأرصفة العامة، وجميع الأشغال والكتل الخرسانية التي تعيق حركة المشاة، إضافة إلى منع عرض المواد الغذائية والبضائع والمواد الخاصة بمزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة على هذه الأرصفة.

كما أصدر تعليماته بتكثيف حملات النظافة العامة في مختلف الأحياء والطرق والشوارع والساحات والميادين بالبلدية.

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