المسماري: تركيا تحصلت على الوقت الكافي لتعزيز قدراتها في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري أن تركيا تحصلت على الفرصة الكافية لتعزيز تواجدها وقدراتها في الغرب الليبي وإنشاء قواعد عسكرية برية وبحرية لها بالبلاد.

اللواء المسماري وخلال لقاء تلفزيوني له، أوضح أن أردوغان لا يريد التهدئة في ليبيا وإنما يريد الوقت، وقد يسعى لشن حرب جديدة في ليبيا لتخفيف الضغط الدولي على مسألة التنقيب في المتوسط.

وفي تعليقه على دعوة ألمانيا بتحويل سرت إلى مدينة منزوعة السلاح اعتبر اللواء المسماري أن برلين بذلك تكون قد وقعت تحت تأثير قوة أخرى غيرت مسار مؤتمرها حول ليبيا .

وأكد أن طرابلس هي المدينة التي يجب أن تكون منزوعة السلاح كونها تضم أكبر تجمع للمليشيات المسلحة، في حين أنها تحتضن مختلف مؤسسات الدولة وتمثل مركز القرار السياسي في البلاد.

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