الشاطر: زيارة وزيرَيْ دفاع قطر وتركيا دليل على أنّ اندلاع الحرب أصبح محتملاً

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاريّ عبدالرحمن الشاطر إنّ زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية إلى العاصمة طرابلس دليل على أنّ خطر اندلاع حرب أصبح أكثر الاحتمالات حدوثًا.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الإثنين أضاف: “وزيرا دفاع تركيا وقطر في زيارة لطرابلس، الدلالة أنّ خطر اندلاع حرب أصبح أكثر الاحتمالات حدوثًا، وبالتالي فهي رسالة لداعمي حفتر أنّ تحشيداتكم العسكريّة ستواجه بتحالف قويّ و أنّكم لن تستفردوا بالمشهد”.

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