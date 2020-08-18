القبلاوي: نتواصل مع شخصيات سياسية في الشرق والجنوب للخروج من الأزمة

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن وزير خارجيته محمد الطاهر سيالة عبر بكل وضوح خلال المؤتمر الصحفي، مع وزير الخارجية الألماني بالأمس، عن أن حكومة الوفاق ليست بحاجة لأي مبادرات جديدة.

القبلاوي أضاف – في تصريحات تلفزيونية – أن كل المبادرات التي أطلقت في السابق وتم الاتفاق عليها، خُرقت من قبل الطرف الآخر، موضحًا أن حكومة الوفاق تعمل حاليا على إنتاج شخصيات سياسية كخطوة مهمة حاليا.

وأكد أن حكومة الوفاق تسعى من خلال التواصل مع بعض الشخصيات؛ سواء في الشرق أو الجنوب، لإتاحة الفرصة الكاملة من أجل إنتاج حل سياسي عبر هذه الشخصيات وليس من خلال قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وزعم سيالة، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالعاصمة طرابلس، أمس، أن حكومة الوفاق تتطلع لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، ولا ترى خيارًا آخر، موضحًا أنها ليست بحاجة إلى مزيد من المبادرات.

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