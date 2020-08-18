وزير الدفاع التركي: زيارتي إلى ليبيا “مثمرة جدا” وستكون لها نتائج مهمة

أخبار ليبيا24 – سياسة

وصف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، زيارته إلى ليبيا بأنها “مثمرة جداً”، موضحا أنه بحث خلالها العديد من القضايا وتبادل المعلومات، معرباً عن ثقته أن الزيارة ستكون لها نتائج مهمة لليبيين.

وأجرى أكار أمس الإثنين زيارة إلى العاصمة طرابلس برفقه رئيس الأركان التركي يشار غولر، حيث تفقدا فعاليات التدريب والاستشارة العسكرية والأمنية للمستشارين العسكريين الأتراك في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا.

والتقى أكار بشكل منفصل مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزير الداخلية بالحكومة فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، كما التقى في طرابلس نظيره القطري خالد بن محمد العطية.

وقال أكار للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن بلاده التي تشترك مع ليبيا بالتاريخ والثقافة، ستواصل بذل ما بوسعها من أجل وحدة ليبيا وأمنها وازدهار شعبها، مؤكدا أن تركيا تتقاسم امكانياتها مع ليبيا وتقدم الدعم بالتدريب العسكري في إطار مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقع بين البلدين.

وأضاف أكار: “وبتوجيهات من رئيس جمهوريتنا سنواصل الوقوف في السراء والضراء إلى جانب أشقائنا الليبيين الذين لنا معهم ماض مشترك يعود إلى 500 عام، وثقافة مشتركة”.

فيما وزير الدفاع التركي على أن تركيا تفعل كل ما بوسعها للحيولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين الليبيين، مشيرا إلى أن بلاده تواصل فعالياتها الإنسانية أيضاَ في ليبيا.

وأردف خلوصي أكار: “نقف في الجانب الصائب، ندعم حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وندعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، ونبذل الجهود من أجل مواصلة الشعب الليبي العيش في أمن وأمان واستقرار، ومن أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24