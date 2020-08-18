الولايات المتحدة تعلن تركيب محطات طاقة شمسية على طول النهر الصناعي

أخبار ليبيا 24

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في ليبيا، إن برنامج الإدارة المالية العامة في ليبيا التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، وصندوق الاستثمار المحلي والتنمية الليبي لتوفير الكهرباء الاحتياطية إلى محطات ضخ المياه على طول نهر الصناعي في ليبيا.

السفارة الأمريكية أوضحت، في بيانٍ إعلامي لها، أن ذلك سيعني أنه سيتم استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان إمداد أكثر موثوقية بالمياه والطاقة في ليبيا .

وأشارت إلى أنه سيتم تركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر لتوفير الطاقة اللازمة لتزويد طرابلس بالمياه، وتعزيز إمدادات الكهرباء في جنوب ليبيا إلى كل البلديات على طول النهر.

ولفتت إلى أن محطات الطاقة الشمسية ستوفر أيضًا فرص عمل وتوفر إيرادات للمجتمعات المحلية، مؤكدة أن النهر الصناعي يعد أكبر مشروع ري في العالم ومصدر حيوي لمياه الشرب لـ 70٪ من سكان البلاد.

وتعاني شبكة الكهرباء التي كانت في طليعة ومصاف الشبكات العربية قبل عام 2011م، من مشاكل وأزمات عديدة، حيث تردت أوضاع المولدات في ظل التعديات المستمرة .

وأثرت تلك الانقطاعات المتكررة على محطات ضخ المياه من النهر الصناعي، ما أدى إلى أزمة جديدة بانقطاع مياه الشرب عن أغلب المناطق.

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